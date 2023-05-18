Билли Айлиш рассталась со своим бойфрендом Джесси Резерфордом

Роман Билли и Джесси был скандальным, так как Айлиш младше своего избранника на 11 лет.

Билли Айлиш и ее бойфренд Джесси Резерфорд объявили о расставании. 21-летняя певица и 31-летний вокалист группы Neighbourhood разошлись после семи месяцев отношений. Об этом пишет Daily Mail.

Последний раз их видели вместе на музыкальном фестивале "Коачелла" в апреле.

Пара подтвердила, что расстались они по обоюдному согласию. Представитель Айлиш сказал: "Мы можем подтвердить, что Билли и Джесси расстались полюбовно и остались хорошими друзьями".

Они также отрицали, что отношения закончились из-за измен, и подтвердили, что теперь пара не вместе.

Билли Айлиш и Джесси больше не вместе Фото: BILLIE EILISH/Instagram

Роман пары из-за разницы в возрасте вызвал споры из-за того, что Билли было 20 лет, а Джесси 31 год, когда они впервые дебютировали, как пара на звездном гала-концерте LACMA Art + Film Gala 2022 в ноябре 2022 года.

Впервые Билли видели вместе с Джесси, вокалистом Neighbourhood на Universal Studios в октябре 2022 года.

Фанат загрузил в TikTok клип, на котором они идут рядом, и добавил к посту подпись: "Боже, я только что видел Билли Айлиш на "Ночах ужасов" на Хэллоуин".

И хоть роман осуждали из-за большой разницы в возрасте, Билли заявляла, что Джесси "самый горячий гребаный ублюдк из ныне живущих", в интервью Vanity Fair. А потом они вместе иронизировали над критикой, одевшись на костюмированную вечеринку в девочку и старика. Правда их фантазию не оценили фанаты, которые раскритиковали пару в соцсетях.

Ранее Билли Айлиш встречалась с рэпером Брэндоном Адамсом, но они расстались в 2020 году. Также она в интервью жаловалась, что смотрела слишком много порно, что испортило ее восприятие и "сломало ей мозг".

Будучи в отношениях с Джесси, певица отмечала, что для нее очень важны прикосновения и физический контакт. Также она упоминала, что Джесси вдохновляет ее и ей с ним очень комфортно.