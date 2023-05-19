27-летняя дочь Алека Болдуина родила первенца и назвала имя

Айрленд Болдуин родила девочку.

27-летняя актриса Айрленд Болдуин стала мамой. Дочь актера Алека Болдуина родила девочку, которую они с бойфрендом назвали Холланд. Об этом новоиспеченная мама сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Айрленд поделилась селфи из больничной палаты со своим партнером, музыкантом Андре Алленом Аньоса, выступающего под псевдонимом RAC и их новорожденной малышкой.

"Холланд 🩷", — просто написала она под публикацией.

Айрленд Болдуин и RAC с дочкой Фото: Instagram @irelandirelandireland

Напомним, в начале января 2023 года старшая дочь Алека Болдуина объявила, что ждет ребенка от своего бойфренда. Тогда девушка продемонстрировала снимок УЗИ и подписала фото поздравлениями своим подписчикам с Новым годом 2023.

Вскоре после новостей о беременности Айрленд Болдуин опубликовала пост, в котором рассказала о том, что она не была до конца готова к своему новому положению.

Актриса за время беременности часто делилась фотографиями фигуры. В конце января Айленд Болдуин опубликовала серию фото, сделанных перед зеркалом. На одном из них она позирует только в джинсах, которые расстегнула, чтобы показать свой округлившийся живот, а грудь она прикрыла руками.

Айрленд Болдуин Фото: Instagram @irelandirelandireland

Также Фокус писал, что Айрленд Болдуин будет меньше появляться в Instagram из-за агрессивных фанатов, комментирующих все ее посты.