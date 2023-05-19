Вместе, но поодаль: Меган Фокс впервые за долгое время вышла в свет с женихом

Меган была с Machine Gun Kelly, однако перед камерами фотографов старалась не попадать вместе с ним в кадр.

37-летняя американская актриса и модель Меган Фокс посетила вечеринку, посвященную выпуску звездного журнала Sports Illustrated Swimsuit Issue в Нью-Йорке. Компанию ей составил ее жених Machine Gun Kelly, о проблемах актрисы в отношениях с которым буквально недавно писали все мировые таблоиды.

Фокс появилась на ковровой дорожке в традиционно вызывающем виде. Она надела черное платье из коллекции осень 2023 дизайнера LaQuan Smith с прозрачным лифом и с глубоким вырезом, а также с длинной плотной юбкой с низкой посадкой и шлейфом. Голая грудь была только едва прикрыта, а пресс Меган просматривался через прозрачную сетку. Для яркого контраста с черным платьем Фокс выбрала ярко-розовый маникюр.

Меган Фокс старалась позировать одна, без своего бойфренда Фото: Getty

Перед папарацци звезда в основном позировала одна. Не было у нее на пальце и обручального кольца. Однако за кулисами пару заметили, когда те стояли в обнимку.

В последние месяцы ходили слухи, что отношения Меган и ее бойфренда на грани из-за неверности рэпера. В последний раз их видели вместе в начале прошлого месяца, когда они отдыхали на Гавайях. С тех пор пара якобы помирилась и утверждает, что сейчас их чувства "крепче, чем когда-либо".

Актриса и музыкант начали встречаться в мае 2020 года, когда Меган развелась с Брайаном Остином после 10 лет брака и троих общих детей.

Несмотря на то, что Меган считается одной из самых сексуальных женщин в мире, она рассказала Sports Illustrated, что всегда стеснялась своего тела.

"У меня дисморфия тела. Я никогда не вижу себя такой, какой меня видят другие люди. В моей жизни никогда не было момента, когда бы я любила свое тело… Это определенно не было связано с окружающей средой, потому что я выросла в очень религиозной среде, где тела даже не признавались. Я думаю, что путь любви к себе будет бесконечным", – призналась она.

Ранее Фокус писал, что Меган Фокс и ее жених "поставили на паузу" подготовку к свадьбе.