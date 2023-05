"Как сестры": Миранда Керр рассказала о своих отношениях с Кэти Перри

Певица встречается с бывшим мужем модели Орландо Блумом.

40-летняя австралийская модель Миранда Керр рассказала об отношениях с бывшим мужем Орландо Блумом и его невестой Кэти Перри. Откровениями она поделилась в подкасте Something To Talk About от Stellar.

Мама сына Орландо Блума говорит, что 38-летняя Кэти Перри для нее "как сестра".

"Я буквально каждый день говорю, как я благодарна за Кэти", — призналась австралийская модель.

"Я чувствую себя очень счастливой иметь с ней такие отношения. Она действительно для меня как сестра, и мы вроде бы связаны с первого дня", — добавила она.

Это не первый случай, когда Миранда и Кэти публично дружат друг с другом, поскольку две женщины также позировали для нескольких общих фотографий на G'Day USA's Art Gala, состоявшейся в Лос-Анджелесе, Калифорния.

Керр также рассказала, что они с Орландо взяли на себя "обязательство" поставить потребности своего сына Флинна на первое место, когда дело доходит до общего отцовства.

"С первого дня мы с Орландо обязались поставить потребности Флинна на первый план во всем, что мы делаем. Следовательно, таким он вырос — с двумя любящими родителями, желающими ему самого лучшего", — сказала она в подкасте.

Миранда Керр и Орландо Блум были в браке три года (с 2010 по 2013), от их союза подрастает сын Флинн. Впрочем, со временем пара решила завершить свою общую историю и сейчас актер встречается с певицей Кэти Перри, с которой они воспитывают дочь Дейзи Дав Блум.

