Арнольд Шварценеггер позировал на красной дорожке с дочерьми, но подальше от внебрачного сына

Косвенно Кристина и Кэтрин Шварценеггер подтвердили слухи о том, что не общаются со своим сводным братом.

75-летний американский актер Арнольд Шварценеггер вернулся на красную дорожку. "Железный Арни" посетил премьеру своего последнего проекта, в котором снялся, – комедийного шпионского сериала "ФУБАР" от Netflix, выход которого запланирован на 24 мая. Перед камерами фотографов он позировал вместе с 33-летней дочерью Кэтрин и 31-летней дочерью Кристиной. Еще один член звездного семейства, разделивший радость Арнольда, – известный актер и по совместительству зять бывшего губернатора Калифорнии Крис Пратт.

Внебрачный сын актера, 25-летний Джозеф Баэна тоже был на премьере, однако позировал в гордом одиночестве. Такая отстраненность сестер Шварценеггер от сводного брата подтвердила слухи о том, что обе девушки не общаются с ним, в отличие от их братьев Кристофера и Патрика. Те коммуницируют с Джозефом и даже тренируются в одном спортзале. Правда, ни братья, ни сестры не подписаны на аккаунт Баэны в соцсети. Джозефа не пригласили и на свадьбу Кэтрин с Праттом в 2019 году.

Арнольд Шварценеггер с дочерьми на премьере сериала "ФУБАР" Фото: Getty

Парень ранее следил за Кэтрин и Патриком в Instagram, но со временем отписался от них. По словам инсайдеров, Кэтрин обижается на Джозефа за то, что он "продукт романа, который Арнольд скрывал годами".

Несмотря на то, что с братьями и сестрами у Баэны отношения так себе, то с отцом он очень близок. Арнольд не просто признал сына, которого ему родила горничная их семьи Милдред Баэна, но и оплатил ему учебу в университете. Сейчас Джозеф работает риэлтором и снимается в кино.

Джозеф Баэна на премьере сериала держался подальше от родственников

В сериале "Фубар" Арни играет отца, агента ЦРУ, который берется за последнее дело перед уходом на пенсию и внезапно выясняет, что его дочь тоже работает в разведке.

На ковровой дорожке Шварценеггер выглядел щеголевато в черном костюме, белой рубашке и красном галстуке. Кэтрин надела черную водолазку, брюки в тон и пару кожаных ботинок. Ее муж, наиболее известный по роли Звездного Лорда в кинематографической вселенной Marvel, был в куртке-бомбере.

Кристина позировала в брючном костюме горчичного цвета.

Ранее Фокус писал, что Арнольд Шварценеггер признался, что до сих пор любит свою бывшую жену Марию Шрайвер.