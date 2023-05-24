Возлюбленная Джеффа Безоса показала кольцо за 2,5 миллиона долларов

Бриллианты — лучшие друзья девушек.

53-летняя Лорен Санчес выставила напоказ свое массивное обручальное кольцо во время вечеринки в Каннах, на которой она присутствовала со своим женихом, 59-летним американским предпринимателем и миллиардером Джеффом Безосом. Об этом пишет PageSix.

Сверкающий бриллиант оценивается в 20 каратов и стоит примерно 2,5 миллиона долларов. Бывшая телеведущая продемонстрировал кольцо во время ужина в La Petite Maison с Безосом, а также его сестрой Кристиной Безос и ее супругом Стивом Пуром.

Будущие супруги устраивают вечеринки на Каннском кинофестивале 2023 года, оставаясь на огромной парусной яхте бизнесмена, нос которой украшает изображение крылатой богини, которая очень напоминает Санчес.

Накануне стало известно, что банковский счет Лорен Санчес значительно увеличится с того момента, как она официально станет женой мультимиллиардера. Она могла бы зарабатывать минимум миллион долларов за "каждый год женитьбы", рассказывает адвокат Бретт Уорд.

Напомним, Джефф Безос сделал предложение своей возлюбленной.

Также Фокус писал об особом подарке миллиардера для Лорен Санчес.