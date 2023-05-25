Кейт Миддлтон вышла в свет в старом костюме, но с новым аксессуаром (фото)

Жена принца Уильяма имеет в гардеробе несколько похожих ансамблей, которые отличаются только цветом.

41-летняя принцесса Уэльская посетила Музей подкидышей в Лондоне, где встретилась с теми, кто имеет личный опыт ухода за брошенными детьми, а также с приемными опекунами и приемными родителями, чтобы узнать об их опыте и обсудить влияние на всю жизнь, которое позитивные поддерживающие отношения могут оказать на детей и молодежь, пишет Hello.

В процессе встречи Кэтрин поговорила с людьми, которые росли в приемных семьях и сейчас поддерживают заведение.

Музей для подкидышей рассказывает историю Больницы для подкидышей, первой детской благотворительной организации в Великобритании, основанной в 1739 году как приют для детей, матери которых не могли содержать или заботиться о них. Музей предлагает программы обучения, наставничества и творческие проекты, разработанные современными художниками, писателями и музыкантами, чтобы изменить и улучшить жизнь молодых людей, находящихся под опекой.

Кенсингтонский дворец заявил, что "принцесса посвятила свое время повышению осведомленности о критической важности раннего детства". Еще в январе Кейт вместе с Центром раннего детства Королевского фонда запустила программу "Shaping Us".

Кампания направлена на то, чтобы превратить проблему раннего детства из темы, представляющей научный интерес, в одну из наиболее стратегически важных тем нашего времени.

Для мероприятия Кейт выбрала очень элегантный и нежный ансамбль от своего любимого дизайнера Alexander McQueen. На ней был светло-розовый брючный костюм и точно такого же цвета блуза. Образ она дополнила жемчужными серьгами, белыми туфлями на шпильке и белым кожаным ремнем за 90 фунтов стерлингов от лондонского дизайнера Камиллы Элфик.

Кейт Миддлтон идет в Музей подкидышей Фото: Getty

Принцесса уже надевала этот костюм несколько раз, в том числе для посещения Королевского института в прошлом году. Всего у нее есть несколько точно таких же костюмов разной расцветки.

После визита Кейт поделилась в соцсети несколькими изображениями.

"Каждый день новаторская работа @FoundlingMuseum помогает молодым людям, пережившим уход, коренным образом изменить будущее направление своей жизни. Вся поддержка и забота, которые мы можем предложить тем, кто столкнулся с реальными трудностями в раннем возрасте, оказывают такое положительное влияние на #ShapingUs", – написала она.

Ранее Фокус писал, какие вещи не носит Кейт Миддлтон.