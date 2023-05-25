Тина Тернер раскрыла секрет счастливой жизни за несколько недель до смерти

В апреле 2023 звезда сцены разговаривала с британским Vogue.

Американская певица Тина Тернер раскрыла секрет благополучной жизни всего за несколько недель до смерти. Об этом пишет Vogue.

Королева рок-н-ролла, умершая в возрасте 83 лет, загадочно рассказала британскому Vogue в интервью, опубликованном 17 апреля 2023 года, о том, как ей удалось жить полноценно, несмотря на все трудности, которые она испытала.

"Что значит хорошо жить?" — она ответила на вопрос, объяснив: "Моя жизнь была насыщенной, но со многими грустными моментами, которые я теперь прощаю и пытаюсь забыть".

"Возможно, это и есть ответ: продолжать двигаться вперед, отпустить и стремиться наполнить свою жизнь любовью", — добавила она. "Я сейчас там, и я благодарна".

В том же интервью обладательнице восьми премий "Грэмми" спросили, какой "совет" она дала бы себе младшей.

"Я бы сказала себе оставаться сильной и продолжать желать большего и бороться за все это! Оно придет, и оно стоит того, чтобы подождать!" – сказала звезда сцены.

Тина Тернер Фото: Getty Images

О смерти легендарной певицы сообщили в ее аккаунте в Instagram вместе с черно-белым портретом.

Тина Тернер умерла на 84-м году жизни

"Своей музыкой и безграничной страстью к жизни она очаровала миллионы поклонников во всем мире и вдохновила звезд завтрашнего дня".

Тина Тернер Фото: Getty Images

Напомним, Тина Тернер ушла из жизни в своем доме в Швейцарии.

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