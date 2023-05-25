Сальма Хайек в списке. Модные эксперты выбрали самые откровенные декольте Каннского кинофестиваля

Кинофестиваль подходит к концу, и модные критики начинают подводить итоги.

Каннский кинофестиваль должен быть посвящен кино. Однако на красную дорожку выходят селебрити и актрисы, которые тщательно выбирали наряды, так что модная битва неизбежна. Кинофестиваль в Каннах завершится 27 мая, но модные эксперты уже начали выбирать самые глубокие декольте 2023. Об этом пишет Daily Mail.

Хозяйка шоу America’s Got Talent и супермодель Хайди Клум выбрала очень откровенное платье с вырезами, которое открывало больше, чем закрывало. Мнения критиков разделились: некоторым показалось, что платье только украсило Клум, а другие посчитали его слишком безвкусным.

Хайди Клум и ее яркое платье Фото: Instagram @gabrieledimartino

Звезда "Фриды" Сальма Хайек выбрала пурпурное платье с очень глубоким вырезом от Alexander McQueen на премьеру "Убийц цветочной луны". И выглядела безупречно.

Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино Фото: Getty Images

А модель Алессандра Амборсио надела платье с капюшоном и дополнила образ массивными украшениями, появившись на премьере фильма "Жанна Дюбарри" в первый день Каннского кинофестиваля.

Алессандра Амбросио Фото: Getty Images

А Кэтрин Зета-Джонс поразила своим алым нарядом от Elie Saab. Ее муж, актер Майкл Дуглас, получил почетную Пальмовую ветвь в этом году.

Кэтрин Зета-Джонс с семьей Фото: Getty Images

Но всех их затмила модель Vogue Ирина Шейк, которая сначала выбрала темно-синее платье от Giorgio Armani Privé.

Ирина Шейк и Риккардо Тиши Фото: irina shayk/instagram

А потом появилась в наряде, который состоял из перекрещенных ремней на груди и длинной юбки. Этот наряд от нигерийского бренда Mowalola Ogunlesi, Ирина выбрала, потому что, как она призналась позже, она старается поддерживать молодых дизайнеров и ей показалось, что этот наряд будет идеально на ней смотреться.

Ирина Шейк Фото: Getty

Впрочем, позже она появилась на вечеринке в Каннах просто в нижнем белье, видимо, устав выбирать наряды.

Ирина Шейк на вечеринке в Каннах 2023 Фото: Getty Images

В список попала и звезда "Эйфории" Сидни Суини, которая после нашумевшего сериала явно влюбилась в стиль 1950-х, который предпочитала ее героиня в сериале.

Сидни Суини в Каннах

Но первое место за самое откровенное платье получила Джулия Фокс. Бывшая девушка Канье Уэста, как и Шейк, любит наряды от начинающих дизайнеров, так что на вечеринку в Каннах она пришла в совершенно прозрачном корсете от Cameron Hancock, который совсем не скрывал ее обнаженную грудь, а также надела объемную юбку от Sang Studio.

Джулия Фокс и ее прозрачный корсет Фото: Getty

После Джулия вышла на красную дорожку в двух нарядах из целлофана, но прозрачный корсет точно впечатлил модных критиков.

Напомним, в этом году Каннский кинофестиваль посетил и Леонардо ДиКаприо, исполнивший главную роль в новом фильме Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны". На одной из вечеринок его заметили в окружении женщин.