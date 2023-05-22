Джулия Фокс пришла на вечеринку в Каннах с обнаженной грудью

Свой откровенный наряд Джулия дополнила украшениями с бриллиантами.

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33-летняя американская модель и актриса Джулия Фокс пришла на гала-вечер Art of Elysium 25th Anniversary в Каннах и снова заставила всех говорить о себе и оглядываться в ее сторону. Все –из-за наряда, которым эпатажная модель, кажется, переплюнула сама себя.

Она появилась на красной дорожке в абсолютно прозрачном корсете от Cameron Hancock, который совсем не скрывал обнаженную грудь, а также надела двухъярусную объемную юбку с длинным подолом от Sang Studio.

Свой образ Джулия дополнила ослепительными украшениями с бриллиантами, слегка небрежной прической и блестящей помадой темного цвета.

Джулии не привыкать шокировать публику своими выходами. Она неоднократно появлялась в очень откровенных нарядах, а по улицам Лос-Анджелеса и вовсе разгуливала в мужских трусах, надев к ним белый топ с надписью "высококлассный белый мусор" и коричневый блейзер.

Несмотря на свое модное чутье, звезда не присутствовала на Met Gala-2023, вместо этого раскритиковав приглашенных знаменитостей за отсутствие моды и кумовство.

"Если бы речь шла о моде, я бы там была, но это не так. Это о политике, привилегиях, кто ваши родители и сколько денег вы зарабатываете", – сказала она.

Ранее Фокус писал, что Джулия Фокс внесла впечатляющий залог за брата, подозреваемого в производстве оружия.