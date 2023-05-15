"Высококласный белый мусор": Джулия Фокс появилась на улице в очень странном виде

Образ Джулии можно охарактеризовать словами "чем хуже, тем лучше".

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33-летняя итальянская модель и актриса Джулия Фокс продолжает эпатировать публику своими модными выходами и иногда вызывает искреннее недоумение одеждой, которую выбирает не только для мероприятий, но и просто для прогулок.

Так, бывшая девушка Канье Уэста снова засветилась на улицах Лос-Анджелеса в, мягко говоря, странном образе. Модель надела белый укороченный топ с надписью "высококлассный белый мусор", коричневый жакет, белые шлепки, отделанные пухом, и мужские трусы Diesel. Образ завершала сумочка, отделанная зеленым пухом, солнцезащитные очки и золотые серьги.

Ее заметили на заправке, когда она, оставив авто, зашла в круглосуточный магазин, чтобы купить продуктов.

Джулия Фокс в очень странном образе Фото: Getty

Это не первый раз, когда Джулия демонстрирует свой секс-позитивный стиль. Недавно она вышла в свет в прозрачном латексном ансамбле, украшенном презервативами.

Модель стала почти культовой благодаря своей необычной внешности и достойным мемов фразам. Многие познакомились с ней после ее короткого романа с рэпером Канье Уэстом. Одним из самых известных образов была ее толстая черная подводка для глаз, как у панды, – техника, которую она разработала дома.

Однако, несмотря на свое модное чутье, звезда не присутствовала на Met Gala-2023, вместо этого раскритиковав приглашенных знаменитостей за отсутствие моды и кумовство.

"Если бы речь шла о моде, я бы там была, но это не так. Это о политике, привилегиях, кто ваши родители и сколько денег вы зарабатываете", – сказала она.

Ранее Фокус писал, что Джулия Фокс внесла впечатляющий залог за брата, подозреваемого в производстве оружия.