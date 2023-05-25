Синди Кроуфорд сходила на романтический ужин с мужем (фото)

Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер 25 лет вместе, однако все еще часто ходят на романтические свидания.

57-летняя американская супермодель Синди Кроуфорд вместе с супругом, 60-летним бизнесменом Рэнди Гербером, наслаждались романтическим ужином в Giorgio Baldi в Санта-Монике. Звездных супругов сфотографировали, выходящими из ресторана рука об руку. Об этом пишет Daily Mail.

Синди Кроуфорд надела для свидания кремовый атласный топ и подходящий блейзер в сочетании со стильными синими джинсами. Супермодель 90-х дополнила свой образ туфлями на каблуках с открытым носком и ожерельем с кулоном. Синди сделала минималистичный макияж с нюдовой помадой.

Тем временем Рэнди надел синюю рубашку, которую оставил расстегнутой сверху, и дополнил образ серыми джинсами и черной курткой.

Недавно в интервью People Синди призналась, что у нее и ее мужа Рэнди Гербера более "традиционные роли", когда дело доходит до распределения домашних задач.

"Я собиралась пошутить и сказать, что едва могу заставить его взять мокрое полотенце, и это отчасти правда, но я скажу, что если что-то дома нуждается в ремонте — он это отремонтирует, если знает как", — отметила Кроуфорд.

Ранее Фокус писал, что Синди Кроуфорд отправилась с мужем на свидание в Малибу.