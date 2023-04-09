Звездные супруги вместе более 20 лет и воспитывают двоих детей.

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57-летняя американская супермодель Синди Кроуфорд рассказала о разделе домашних обязанностей с мужем. Об этом пишет People.

Звезда подиумов призналась, что у нее и ее мужа Рэнди Гербера, с которым они живут в браке 25 лет, более "традиционные роли", когда дело доходит до распределения домашних задач.

"Я собиралась пошутить и сказать, что едва могу заставить его взять мокрое полотенце, и это отчасти правда, но я скажу, что если что-то дома нуждается в ремонте — он это отремонтирует, если знает как", — отметила Кроуфорд.

Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер Фото: Instagram @cindycrawford

"Вы знаете, если кондиционер не работает, он имеет дело с этим", — продолжила мама Кайи Гербер.

Знаменитая супермодель добавила, что одной из ее сильнейших сторон является "пунктуальность", а также ее умение действовать как менеджер домохозяйства.

"Я точно больше отвечаю за то, чтобы в доме были продукты, планирую меню, расписание, назначаю встречи и т.д.", — сказала Синди, отметив, что они распределяют обязанности подобно "более традиционным ролям".

У Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера подрастают двое детей: 23-летний Пресли и 21-летняя Кайя. По ее словам, когда их дети были маленькими, они сажали их за обеденный стол, никогда не заставляя наследников сидеть за отдельным детским столом. Звезда считает, что это помогало им взрослеть.

Кайя Гербер Фото: kaiagerber

Напомним, Синди Кроуфорд отправилась с мужем на свидание в Малибу.

Также Фокус писал о нежном платье на весну 2023, которое накануне продемонстрировала Синди Кроуфорд.