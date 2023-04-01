Синди Кроуфорд с мужем сходили на романтическое свидание в Малибу (фото)

Звездная пара, которая будет отмечать 25-ю годовщину брака 29 мая, была замечена заходящей в греческий ресторан Taverna Tony на скромный ужин, а затем еще раз, когда они возвращались к своей припаркованной машине.

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57-летняя американская супермодель Синди Кроуфорд вместе с супругом, 60-летним бизнесменом Рэнди Гербером, сделали перерыв от своих дел и устроили тихое свидание для двоих в популярном ресторане в Малибу. Об этом пишет Daily Mail.

Кроуфорд предпочла быть без макияжа. Для свидания с супругом супермодель 90-х выбрала стильный повседневный образ, надев светло-голубой топ, который она частично заправила в свои белые джинсовые штаны. На плечи Синди натянула светло-голубую джинсовую куртку. Она также намотала на шею шарф, что было одновременно и дополнительным штрихом стиля, и закрывало шею в холодную погоду. Свой ансамбль знаменитость завершила парой коричневых замшевых ботинок.

Рэнди Гербер также выбрал непринужденный образ: выцветшие синие джинсы, оливково-зеленая рубашка на пуговицах поверх черной футболки и пара серых кроссовок.

Рэнди Гербер и Синди Кроуфорд

Напомним, супермодель Синди Кроуфорд покопалась в своих архивах, чтобы найти две фотографии с вручения "Оскара" 1991 года, который запомнился по нескольким причинам.

Также Фокус писал, что совсем недавно Кроуфорд отметила свой день рождения, и поделилась с поклонниками видео, где танцует в белом платье. Она призналась, что любит праздновать дни рождения других, но не собственный.