Синди Кроуфорд — 57 лет. Супермодель поделилась праздничными кадрами

Звезда 90-х отпраздновала свой 56-й день рождения 20 февраля.

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Американская супермодель Синди Кроуфорд опубликовала в своем Instagram-аккаунте видеоролик в честь дня рождения и поблагодарила своих поклонников за поздравления.

В коротком и забавном покадровом видео Синди выглядела сияющей в белом платье с глубоким вырезом, которое почти касалось пола. Танцевала звезда босиком, а образ дополнила длинными серьгами.

Она кружилась на фоне белой стены, на которой висела надпись "happy b-day" из фольгированных шаров.

"Мне всегда нравилось отмечать дни рождения других людей, но я не особо увлекалась празднованием своего собственного — со времен моей вечеринки в боулинге / пицци в 3-м классе". Но по мере того, как я становлюсь старше, я понимаю, как важно признавать свою благодарность за жизнь и прожить еще один год. Я счастлива, что у меня есть больше времени, чтобы учиться, расти, любить и развиваться. Спасибо за всю любовь ко дню рождения", — написала Синди под видео.

Муж Синди — Рэнди Гербер — также поделился видео в честь дня рождения супруги в своем Instagram-аккаунте. Короткое видео показало памятные моменты их отношений на протяжении многих лет.

"Поскольку это заставляет меня улыбаться, мне пришлось опубликовать это снова. Реальная жизнь с моей девушкой из ДеКалба, штат Иллинойс. С днем рождения, Синди, я❤️U", — написал он в публикации.

Позже на своей странице Синди также выложила семейное фото с мужем и детьми — Кайей и Пресли.

"Когда все, что ты хочешь на день рождения, это…❤️", — написала Кроуфорд, имея ввиду, что семья для нее самое главное в жизни.

Напомним, после развода с Ричардом Гиром Кроуфорд снова вышла замуж и создала собственную семью с Рэнди Гербером. Пара поженилась в 1998 году и гордится тем, что у них двое детей — Кайя и Пресли.

Синди Кроуфорд стала широко популярна еще в 90-х. Несмотря на это, даже сейчас звезда подиумов часто украшает обложки влиятельных глянцев и участвует в модных показах. Ее дочь, 21-летняя Кайя Гербер, также пошла по стопам матери и активно строит карьеру в модельной отрасли.

Также Фокус писал, что Синди Кроуфорд откровенно рассказала о кризисе среднего возраста. Звезда подиумов 90-х призналась, что из-за кризиса среднего возраста ей понадобился специальный коуч, помогающий решить психологические проблемы.