Сінді Кроуфорд — 57 років. Супермодель поділилася святковими кадрами

Зірка 90-х відсвяткувала свій 57 день народження 20 лютого.

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Американська супермодель Сінді Кроуфорд опублікувала у своєму Instagram-акаунті відеоролик на честь дня народження і подякувала своїм шанувальникам за привітання.

У короткому і кумедному покадровому відео Сінді виглядала сяючою в білій сукні з глибоким вирізом, яка майже торкалася підлоги. Танцювала зірка босоніж, а образ доповнила довгими сережками.

Вона кружляла на фоні білої стіни, на якій висів напис "happy b-day" із фольгованих кульок.

"Мені завжди подобалося відзначати дні народження інших людей, але я не особливо захоплювалася святкуванням свого власного — з часів моєї вечірки в боулінгу/піцці в 3-му класі". Але в міру того, як я дорослішаю, я розумію, як важливо визнавати свою вдячність за життя і прожити ще один рік. Я щаслива, що у мене є більше часу, щоб вчитися, рости, любити і розвиватися. Дякую за всю любов до дня народження", — написала Сінді під відео.

Чоловік Сінді — Ренді Гербер — також поділився відео на честь дня народження дружини у своєму Instagram-акаунті. У короткому відео показано пам'ятні моменти їхніх стосунків упродовж багатьох років.

"Оскільки це змушує мене посміхатися, мені довелося опублікувати це знову. Реальне життя з моєю дівчиною з Де-Калба, штат Іллінойс. З днем народження, Сінді, я ❤️U", — написав він у публікації.

Пізніше на своїй сторінці Сінді також опублікувала сімейне фото з чоловіком та дітьми – Каєю та Преслі.

"Коли все, що ти хочеш на день народження, це…", — написала Кроуфорд, маючи на увазі, що сім'я для неї найголовніше в житті.

Нагадаємо, після розлучення з Річардом Гіром Кроуфорд знову вийшла заміж і створила власну родину з Ренді Гербером. Пара одружилася в 1998 році і пишається тим, що у них двоє дітей — Кайя та Преслі.

Сінді Кроуфорд стала широко популярною ще у 90-х. Незважаючи на це, навіть зараз зірка подіумів часто прикрашає обкладинки впливових глянців та бере участь в модних показах. Її дочка, 21-річна Кайя Гербер, також пішла стопами матері і активно будує кар'єру в модельній галузі.

Також Фокус писав, що Сінді Кроуфорд відверто розповіла про кризу середнього віку. Зірка подіумів 90-х зізналася, що через кризу середнього віку їй знадобився спеціальний коуч, який допомагає вирішити психологічні проблеми.