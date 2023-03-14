Синди Кроуфорд поделилась архивным фото с "Оскара" 1991 года

В честь прошедшей 95-й церемонии вручения "Оскар", Синди Кроуфорд поделилась архивными фото в культовом платье Versace.

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57-летняя американская супермодель Синди Кроуфорд покопалась в своих архивах, чтобы найти две фотографии с вручения "Оскара" 1991 года, который запомнился по нескольким причинам.

Дело в том, что тогда впервые платье от Versace появилось на красной ковровой дорожке. Его представила Кроуфорд на 63-й церемонии вручения премии "Оскар".

Синди Кроуфорд на церемонии вручения "Оскар-1991" Фото: Getty Images

"1991 год на 63-й церемонии вручения премии #AcademyAwards — в @versace. На самом деле это был первый раз, когда платье Versace было надето на красную дорожку", — написала она в публикации.

С любовью вспоминая свое историческое заявление о моде 32 года назад, Кроуфорд объяснила, как все произошло. "Я шла по их подиуму в похожем платье, поэтому, когда я узнала, что собираюсь на "Оскар", я спросила Джанни [Версаче], может ли он сделать это в красном цвете. Он сказал да, а остальное уже история моды ❤️".

Платье, которое она попросила его сшить, было красным вечерним платьем с глубоким V-образным вырезом, крест-накрест на спине и разрезом до бедра.

На одной из фотографий можно увидеть, как сам покойный дизайнер наносит последние штрихи. Платье от Versace было продано в 1999 году на благотворительном аукционе Фонда исследований СПИДа на Christie's за 12 650 долларов.

Хотя она, возможно, не знала, насколько важно для нее дебютировать в дизайнерском наряде на красной ковровой дорожке, Кроуфорд явно разбиралась в стиле, поскольку платье, которое она выбрала, было смелым, но вневременным, и его вариации все еще могут встречаться сегодня.

Совсем недавно Кроуфорд отметила свой день рождения, и поделилась с поклонниками видео, где танцует в белом платье. Она призналась, что любит праздновать дни рождения других, но не собственный.

Также Фокус писал, что Синди Кроуфорд не стесняется показывать себя без косметики.