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Стиль жизни

Синди Кроуфорд показала себя без макияжа (фото)

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Фото: Getty Images | Синди Кроуфорд

Знаменитость призналась, кто поддерживает идеальное состояние ее кожи.

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56-летняя американская модель Синди Кроуфорд показала, как выглядит без макияжа и фильтров. Снимком звезда подиумов 90-х поделилась в своем Instagram.

Супермодель, которая и сейчас активно вовлечена в сферу, позировала практически без макияжа и фильтров. Волосы Синди Кроуфорд были распущены. Звезда продемонстрировала подтянутую кожу лица без раздражений и покраснений.

Она отметила страницу косметолога Ивана Пола. Как известно, он ухаживает за кожей ряда голливудских звезд: Ким Кардашьян, Сальмы Хайек, Дженнифер Лопес и т.д.

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Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд стала широко популярна еще в 90-х. Несмотря на это, даже сейчас звезда подиумов часто украшает обложки влиятельных глянцев и участвует в модных показах. Ее дочь, 21-летняя Кайя Гербер, также пошла по стопам матери и активно строит карьеру в модельной отрасли.

Сейчас Кайя встречается с актером Остином Батлером, известным по роли Элвиса Пресли в байопике о легендарном музыканте. Звездную пару уже не раз замечали на красных дорожках и во время будничных выходов в свет.

Напомним, 56-летняя Синди Кроуфорд показала безупречную фигуру.

Также Фокус писал об эффектном образе для старших женщин, который накануне продемонстрировала Синди Кроуфорд.