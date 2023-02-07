Синди Кроуфорд продемонстрировала образ для старших женщин (фото)

Супермодель 90-х сделала ставку на яркие оттенки и пайетки.

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56-летняя американская модель Синди Кроуфорд продемонстрировала образ для старших женщин. Видео в новом аутфите звезда подиумов поделилась в своем Instagram.

В ролике бывшая жена Ричарда Гира приплясывает в интересном образе в стиле диско 80-х – ярко-пурпурной блузе с V-образным вырезом и юбке-карандаше с леопардовым рисунком из паеток. На ногах мамы Кайи Гербер были темные классические босоножки на каблуке, а также она добавила минималистичные украшения.

Волосы знаменитости были уложены легкими волнами. На лице она сделала вечерний макияж.

В настоящее время Синди Кроуфорд замужем за американским предпринимателем Рэнди Гербером. Звездные супруги воспитывают двоих детей — Кайю и Пресли Уокера. 20-летняя дочь супермодели пошла по ее стопам и строит карьеру в сфере моделинга.

Кайя Гербер украшает обложки влиятельных глянцев и участвует в модных показах и рекламных кампейнах. В настоящее время юная звезда встречается с американским актером Остином Батлером. Влюбленные уже несколько раз выходили официально вместе в свет. В частности, их часто "ловят" папарацци во время будничных прогулок.

Напомним, 56-летняя Синди Кроуфорд показала себя без макияжа.

Также Фокус писал о причинах развода Синди Кроуфорд и Ричарда Гира.