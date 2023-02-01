56-летняя Синди Кроуфорд показала, как выглядит без макияжа (фото)

Звезда на собственном примере доказывает, что выглядеть хорошо можно в любом возрасте.

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56-летняя супермодель Синди Кроуфорд продемонстрировала своим подписчиками фотографию без макияжа и фильтров. В своем Instagram-аккаунте знаменитость опубликовала снимки, на которых показала всю свою природную красоту.

Синди позировала в ванной без косметики. На ней был белый махровый халат и бигуди в волосах. Стоит отметить, что выглядела она при этом достаточно свежо и молодо.

[ + – ] Синди Кроуфорд Фото: Instagram @cindycrawford [ + – ] Синди Кроуфорд Фото: Instagram @cindycrawford

Синди Кроуфорд замужем за бизнесменом Рэнди Гербером. Они воспитывают двух общих детей – Кайю и Пресли. 20-летняя дочь супермодели пошла по стопам своей знаменитой матери и активно строит карьеру в сфере моделинга.

Напомним, супермодель Синди Кроуфорд поделилась в своем Instagram-аккаунте видео, на котором она в обнаженном виде в душе рекламирует свою новую линию шампуня и кондиционера для волос.

Также Фокус писал, что Синди Кроуфорд откровенно рассказала о кризисе среднего возраста. Звезда подиумов 90-х призналась, что из-за кризиса среднего возраста ей понадобился специальный коуч, помогающий решить психологические проблемы.