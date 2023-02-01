56-річна Сінді Кроуфорд показала, який виглядмає без макіяжу (фото)

Зірка на власному прикладі доводить, що мати гарний вигляд можна в будь-якому віці.

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56-річна супермодель Сінді Кроуфорд продемонструвала своїм підписникам фотографію без макіяжу та фільтрів. У своєму Instagram-акаунті знаменитість опублікувала знімки, на яких показала всю свою природну красу.

Сінді позувала у ванній без косметики. На ній був білий махровий халат і бігуді у волоссі. Варто відзначити, що вона мала досить свіжий і молодий вигляд.

[ + – ] Сінді Кроуфорд Фото: Instagram @cindycrawford [ + – ] Сінді Кроуфорд Фото: Instagram @cindycrawford

Сінді Кроуфорд одружена з бізнесменом Ренді Гербером. Вони виховують двох спільних дітей — Кайю та Преслі. 20-річна дочка супермоделі пішла стопами своєї знаменитої матері й активно будує кар'єру у сфері моделінгу.

Нагадаємо, супермодель Сінді Кроуфорд поділилася у своєму Instagram-акаунті відео, на якому вона в оголеному вигляді в душі рекламує свою нову лінію шампуню та кондиціонеру для волосся.

Також Фокус писав, що Сінді Кроуфорд відверто розповіла про кризу середнього віку. Зірка подіумів 90-х зізналася, що через кризу середнього віку їй знадобився спеціальний коуч, який допомагає вирішити психологічні проблеми.