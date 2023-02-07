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Стиль життя

Сінді Кроуфорд продемонструвала образ для старших жінок (фото)

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Фото: Instagram/cindycrawford | Сінді Кроуфорд

Супермодель 90-х зробила ставку на яскраві відтінки та паєтки.

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56-річна американська модель Сінді Кроуфорд продемонструвала образ для старших жінок. Відео в новому аутфіті зірка подіумів поділилася у своєму Instagram.

У ролику колишня дружина Річарда Гіра пританцьовує у вельми цікавому образі в стилі диско 80-х – яскраво-пурпуровій блузі з V-подібним вирізом та спідниці-олівці з леопардовим малюнком з паєток. На ногах мами Кайї Гербер були темні класичні босоніжки на підборах та мінімалістичні прикраси.

Волосся знаменитості було укладене легкими хвилями. А на обличчі вона зробила вечірній макіяж.

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Наразі Сінді Кроуфорд одружена з американським підприємцем Ренді Гербером. Зіркове подружжя виховує двох дітей — Кайю та Преслі Вокера. 20-річна донька супермоделі пішла її стопами та будує кар'єру у сфері моделінгу.

Кайя Гербер прикрашає обкладинки впливових глянців та бере участь в модних показах та рекламних кампейнах. Наразі юна зірка зустрічається з американським актором Остіном Батлером. Закохані вже кілька разів виходили офіційно разом у світ. Зокрема їх часто "ловлять" папараці під час буденних прогулянок.

Нагадаємо, 56-річна Сінді Кроуфорд показала себе без макіяжу.

Також Фокус писав про причини розлучення Сінді Кроуфорд та Річарда Гіра.