Сінді Кроуфорд продемонструвала образ для старших жінок (фото)
Супермодель 90-х зробила ставку на яскраві відтінки та паєтки.
56-річна американська модель Сінді Кроуфорд продемонструвала образ для старших жінок. Відео в новому аутфіті зірка подіумів поділилася у своєму Instagram.
У ролику колишня дружина Річарда Гіра пританцьовує у вельми цікавому образі в стилі диско 80-х – яскраво-пурпуровій блузі з V-подібним вирізом та спідниці-олівці з леопардовим малюнком з паєток. На ногах мами Кайї Гербер були темні класичні босоніжки на підборах та мінімалістичні прикраси.
Волосся знаменитості було укладене легкими хвилями. А на обличчі вона зробила вечірній макіяж.
Наразі Сінді Кроуфорд одружена з американським підприємцем Ренді Гербером. Зіркове подружжя виховує двох дітей — Кайю та Преслі Вокера. 20-річна донька супермоделі пішла її стопами та будує кар'єру у сфері моделінгу.
Кайя Гербер прикрашає обкладинки впливових глянців та бере участь в модних показах та рекламних кампейнах. Наразі юна зірка зустрічається з американським актором Остіном Батлером. Закохані вже кілька разів виходили офіційно разом у світ. Зокрема їх часто "ловлять" папараці під час буденних прогулянок.
Нагадаємо, 56-річна Сінді Кроуфорд показала себе без макіяжу.
Також Фокус писав про причини розлучення Сінді Кроуфорд та Річарда Гіра.