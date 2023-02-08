Сінді Кроуфорд показала себе без макіяжу (фото)

Знаменитість зізналася, хто підтримує бездоганний стан її шкіри.

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56-річна американська модель Сінді Кроуфорд показала, як виглядає без макіяжу та фільтрів. Знімком зірка подіумів 90-х поділилася у своєму Instagram.

Супермодель, яка і нині активно залучена у сферу, позувала практично без макіяжу та фільтрів. Волосся Сінді Кроуфорд було розпущене. Зірка продемонструвала підтягнуту шкіру обличчя без подразнень та почервонінь.

Вона позначила сторінку косметолога Івана Пола. Як відомо, він доглядає за шкірою низки голлівудських зірок: Кім Кардаш'ян, Сальми Хаєк, Дженніфер Лопес тощо.

[ + – ] Сінді Кроуфорд

Сінді Кроуфорд стала широко популярною ще у 90-х. Попри це, навіть зараз зірка подіумів часто прикрашає обкладинки впливових глянців та бере участь у модних показах. Її донька, 21-річна Кайя Гербер, також пішла стопами матері та активно будує кар'єру в модельній галузі.

Наразі Кайя зустрічається з актором Остіном Батлером, відомим за роллю Елвіса Преслі в байопіку про легендарного музиканта. Зіркову пару вже неодноразово помічали на червоних доріжках та під час буденних виходів у світ.

Нагадаємо, 56-річна Сінді Кроуфорд показала бездоганну фігуру.

Також Фокус писав про ефектний образ для старших жінок, який напередодні продемонструвала Сінді Кроуфорд.