Сінді Кроуфорд поділилася архівним фото з "Оскара" 1991 року

На честь 95-ї церемонії вручення "Оскар", Сінді Кроуфорд поділилася архівними фото в культовій сукні Versace.

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57-річна американська супермодель Сінді Кроуфорд покопирсалася у своїх архівах, щоб знайти дві фотографії з вручення "Оскара" 1991 року, який запам'ятався з кількох причин.

Справа в тому, що тоді вперше сукня від Versace з'явилася на червоній доріжці. Її презентувала Кроуфорд на 63-й церемонії вручення премії "Оскар".

Сінді Кроуфорд на церемонії вручення "Оскар-1991" Фото: Getty Images

"1991 рік на 63-й церемонії вручення премії #AcademyAwards — @versace. Насправді це був перший раз, коли сукню Versace одягли на червону доріжку", — написала вона в публікації.

З любов'ю згадуючи свою історичну заяву про моду 32 роки тому, Кроуфорд пояснила, як усе сталося. "Я йшла по їхньому подіуму в схожій сукні, тому, коли я дізналася, що збираюся на "Оскар", я запитала Джанні [Версаче], чи може він зробити це в червоному кольорі. Він сказав так, а решта вже історія моди ❤️" .

Сукня, яку вона попросила його пошити, була червоною вечірньою сукнею з глибоким V-подібним вирізом, хрест-навхрест на спині та розрізом до стегна.

На одній із фотографій можна побачити, як сам покійний дизайнер наносить останні штрихи. Сукню від Versace продали в 1999 році на благодійному аукціоні Фонду досліджень СНІДу на Christie's за 12 650 доларів.

Хоча вона, можливо, не знала, наскільки важливо для неї дебютувати в дизайнерському вбранні на червоній доріжці, Кроуфорд явно розбиралася в стилі, оскільки сукня, яку вона обрала, була смілива, але позачасова, і її варіації все ще можуть зустрічатися сьогодні.

Зовсім недавно Кроуфорд відзначила свій день народження та поділилася з шанувальниками відео, де танцює в білій сукні. Вона зізналася, що любить святкувати дні народження інших, але не власні.

Також Фокус писав, що Сінді Кроуфорд не соромиться показувати себе без косметики.