Сінді Кроуфорд із чоловіком сходили на романтичне побачення в Малібу (фото)

Зіркова пара, яка відзначатиме 25-ту річницю шлюбу 29 травня, була помічена, коли заходила до грецького ресторану Taverna Tony, на скромну вечерю, а потім ще раз, коли вони поверталися до своєї припаркованої машини.

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57-річна американська супермодель Сінді Кроуфорд разом із чоловіком, 60-річним бізнесменом Ренді Гербером, зробили перерву від своїх справ та влаштували тихе побачення для двох у популярному ресторані в Малібу. Про це пише Daily Mail.

Кроуфорд віддала перевагу бути без макіяжу. Для побачення з чоловіком супермодель 90-х обрала стильний повсякденний образ, одягнувши світло-блакитний топ, який вона частково заправила у свої білі джинсові штани. На плечі Сінді натягла світло-блакитну джинсову куртку. Вона також намотала на шию шарф, що було одночасно і додатковим штрихом стилю, і закривало шию в холодну погоду. Свій ансамбль знаменитість завершила парою коричневих замшевих черевиків.

Ренді Гербер також вибрав невимушений образ: вицвілі сині джинси, оливково-зелена сорочка на гудзиках поверх чорної футболки та пара сірих кросівок.

Ренді Гербер і Сінді Кроуфорд

Нагадаємо, супермодель Сінді Кроуфорд покопалася у своїх архівах, щоб знайти дві фотографії з вручення "Оскара" 1991 року, який запам'ятався з кількох причин.

Також Фокус писав, що зовсім недавно Кроуфорд відзначила свій день народження і поділилася з шанувальниками відео, де танцює у білій сукні. Вона зізналася, що любить святкувати дні народження інших, але не власних.