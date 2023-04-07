Синди Кроуфорд показала самое нежное платье для весны 2023

Элегантность и удобство – два основных принципа, которых придерживается Кроуфорд при выборе нарядов.

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57-летняя американская супермодель Синди Кроуфорд демонстрирует возрастную красоту и доказывает всем, что чувство стиля – качество, не стареющее с годами. Это она подтвердила своим новым ансамблем, который выбрала для посещения конференции красоты WWD в Лос-Анджелесе, опубликовав несколько фото на странице в Instagram.

Знаменитость надела оригинальное кремовое платье с запахом и длинными рукавами. Наряд она дополнила подходящей белой сумкой и надела туфли на прозрачном каблуке. Из украшений на ней были золотые серьги-кольца и массивный браслет. Что касается макияжа, то Кроуфорд выбрала мягкий гламурный образ с бронзовыми тенями для век и розовой помад

Свои роскошные длинные волосы Синди оставила распущенными, разделив их боковым пробором."

"Для меня большая честь быть приглашенной разделить сцену с @anastasiasoare и @jennybefine на конференции @WWD в Лос-Анджелесе по красоте, чтобы поговорить о @meaningfulbeauty и бизнесе красоты!" – написала она.

Синди не только активно участвует в фотосессиях, модных мероприятиях и посещает самые престижные светские тусовки. Она еще много лет счастлива в браке с ресторатором Рэнди Гербером. Недавно красавица поделилась секретами успешной семейной жизни. По ее словам, они с мужем привыкли делить домашнюю работу. Так, Рэнди взял на себя роль семейного мастера на все руки, а она – несколько других обязанностей.

"Я определенно больше отвечаю за то, чтобы в доме были продукты, планирование меню, расписание, назначение встреч и тому подобное", – сказала она. Модель также призналась, что во время семейных праздников их дети, сын Пресли и дочь Кайя, никогда не сидели за отдельным столом.

"Я думаю, что из-за этого им очень комфортно в большинстве жизненных ситуаций", – считает Синди.

Ранее Фокус писал, что Синди Кроуфорд недавно заметили во время романтического свидания с мужем.