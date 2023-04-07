Сінді Кроуфорд показала найніжнішу сукню для весни 2023

Елегантність та зручність – два основних принципи, яких дотримується Кроуфорд при виборі вбрання.

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57-річна американська супермодель Сінді Кроуфорд демонструє вікову красу і доводить усім, що почуття стилю – якість, що не старіє з роками. Це вона підтвердила своїм новим ансамблем, який обрала для відвідування конференції краси WWD у Лос-Анджелесі, опублікувавши кілька фото на сторінці у Instagram.

Знаменитість вибрала оригінальну кремову сукню із запахом та довгими рукавами. Вбрання вона доповнила відповідною білою сумкою й одягла туфлі на прозорому підборі. З прикрас на ній були золоті сережки-кільця та масивний браслет. Що стосується макіяжу, то Кроуфорд обрала м'який гламурний образ із бронзовими тінями для повік та рожевої помади.

Своє розкішне довге волосся Сінді залишила розпущеним, розділивши його бічним проділом.

"Для мене велика честь бути запрошеною розділити сцену з @anastasiasoare і @jennybefine на конференції @WWD в Лос-Анджелесі з краси, щоб поговорити про @meaningfulbeauty та бізнес краси!" – написала вона.

Сінді не тільки бере активну участь у фотосесіях, модних заходах і відвідує найпрестижніші світські тусовки. Вона ще багато років щаслива у шлюбі з ресторатором Ренді Гербером. Нещодавно красуня поділилася секретами успішного сімейного життя. За її словами, вони із чоловіком звикли ділити домашню роботу. Так, Ренді узяв роль сімейного майстра на всі руки, а вона – кілька інших обов'язків.

"Я більше відповідаю за те, щоб у домі були продукти, планування меню, розклад, призначення зустрічей тощо", — сказала вона. Модель також зізналася, що під час сімейних свят їхні діти, син Преслі та дочка Кайя, ніколи не сиділи за окремим столом.

"Я думаю, що через це їм дуже комфортно у більшості життєвих ситуацій", — вважає Сінді.

Раніше Фокус писав, що Сінді Кроуфорд нещодавно помітили під час романтичного побачення із чоловіком.