Зіркове подружжя разом понад 20 років та виховує двох дітей.

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57-річна американська супермодель Сінді Кроуфорд розповіла про розподіл домашніх обовʼязків з чоловіком. Про це пише People.

Зірка подіумів зізналася, що в неї та її чоловіка Ренді Гербера, з яким вони живуть у шлюбі 25 років, є "більш традиційні" ролі, коли справа доходить до розподілу домашніх завдань.

"Я збиралася пожартувати і сказати, що ледве можу змусити його взяти мокрий рушник, і це частково правда, але я скажу, що якщо щось вдома потребує ремонту — він це відремонтує, якщо знає як", — зазначила Кроуфорд.

Сінді Кроуфорд та Ренді Гербер Фото: Instagram @cindycrawford

"Ви знаєте, якщо кондиціонер не працює, він має справу з цим", — продовжила мама Кайї Гербер. "Або якщо є клаптик трави, який потрібно замінити. Тож я б сказала, що ми досить добре розподіляємо життєві обов’язки".

Знаменита супермодель додала, що однією з її найбільших сильних сторін є "пунктуальність", а також її вміння діяти як менеджер домогосподарства.

"Я точно більше відповідаю за те, щоб у домі були продукти, планую меню, розклад, призначаю зустрічі тощо", — сказала вона, зазначивши, як вони розподіляють обов’язки подібно до "більш традиційних ролей".

У Сінді Кроуфорд і Ренді Гербера підростає двоє дітей: 23-річний Преслі та 21-річна Кайя. За її словами, коли їхні діти були маленькими, вони садили їх за обідній стіл, ніколи не змушуючи їх сидіти за окремим дитячим столом. Вона вважає, що це допомагає їм дорослішати.

Кайя Гербер Фото: kaiagerber

Нагадаємо, Сінді Кроуфорд відправилася з чоловіком на побачення в Малібу.

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