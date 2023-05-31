Кейт Миддлтон подхватила модный тренд Barbiecore: самые яркие выходы принцессы в розовом

В гардеробе будущей королевы Великобритании множество розовых вещей, начиная от пастельных оттенков и заканчивая насыщенными и темными.

В преддверии выхода фильма "Барби" с Марго Робби и Райаном Рейнольдсом в главных ролях мир охватила настоящая барбимания, а модницы в неимоверных количествах скупают вещи во всех отенках розового. Однако стиль Барби, или барбикор, как оказалось, не чужд и королевской семье. По крайней мере, принцесса Уэльская, которая является иконой стиля и законодательницей моды для европейских монархов, давно поняла, что розовый и его оттенки – вполне выигрышные цвета. Фокус собрал самые яркие выходы Кейт Миддлтон в розовом за последний год.

Принцесса Уэльская посетила Музей подкидышей в Лондоне, где встретилась с теми, кто имеет личный опыт ухода за брошенными детьми, а также с приемными опекунами и приемными родителями, чтобы узнать об их опыте и обсудить влияние на всю жизнь, которое позитивные поддерживающие отношения могут оказать на детей и молодежь. На мероприятие она надела розовый пастельный костюм от Alexander McQueen с блузкой в тон, белым поясом от лондонского дизайнера Камиллы Элфик и подходящими туфлями-лодочками.

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На выставке цветов в Челси Кэтрин появилась в элегантном розовом платье-рубашке от ME+EM из шелка длины миди за 450 фунтов стерлингов. Она сочетала его с туфлями на танкетке от Castaner Carina Espadrille, которые она надевала на несколько публичных мероприятий при более теплой температуре. В качестве аксессуаров принцесса выбрала серьги-листья от Zoraida стоимостью 165 фунтов.

Фото: Getty

В январе Кэтрин вместе с мужем, принцем Уильямом, посетили банк еды Windsor Foodshare, помогающий нуждающимся людям и целым семьям, проживающим в этом районе. Они не только пообщались с сотрудниками организации, но и помогли упаковать посылки с едой. Для визита Кейт выбрала малиновое пальто и такого же цвета водолазку, сочетав их с черными прямыми брюками и темно-синими замшевыми туфлями. В качестве украшений Кэтрин надела золотые серьги.

Фото: Getty

В декабре прошлого года Кейт надела розовую блузу с бантом и бордовый костюм от Roland Mouret на второй день своей поездки в Бостон на вручение премии Prince William’s Earthshot Prize Awards.

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Пастельно-розовый костюм от Alexander McQueen, уже упомянутый выше, – один из самых любимых в гардеробе королевской особы. Впервые она надела его в июне 2022 года для для круглого стола, посвященного новым исследованиям ее Центра раннего детства Королевского фонда. Образ Кейт дополнила белым топом и замшевыми туфлями в тон костюму.

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В июне 2022 года, когда отмечался Платиновый юбилей правления королевы Елизаветы II, Кейт Миддлтон была невероятно хороша на балконе Букингемского дворца в малиновом платье от Стеллы Маккартни.

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Королевская особа блистала в ярко-розовом платье с причудливыми оборками на рукавах от The Vampire's Wife на специальном приеме в Белизе во время карибского тура. Кейт выбрала этот оттенок для своей первой полной гламурной ночи. Такое модное решение одобрила бы Барби.

Фото: Getty Images

Ранее Фокус писал, какую обувь на лето предпочитает Кейт Миддлтон.