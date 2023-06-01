Леонардо Ди Каприо познакомил свою подругу с мамой (фото)

Оскароносному актеру очень часто приписывают романы с моделями.

48-летний американский актер Леонардо Ди Каприо сделал перерыв в вечеринках и отдыхе, чтобы провести время со своей мамой Ирмелин Инденбиркен и моделью Нилам Гилл. Об этом пишет PageSix.

На фотографиях, эксклюзивно полученных таблоидом, можно увидеть, как звезда "Титаника" ведет себя сдержанно, покидая Chiltern Firehouse в Лондоне. Мама кинозвезды также была сфотографирована на выходе из зала со своим кавалером, а 28-летняя индийско-британская модель следовала за ней.

Ди Каприо был в своем обычном образе: черный бомбер, синие джинсы, белые кроссовки и фирменная черная бейсболка. Он также скрыл свое лицо черной маской. Инденбиркен и Гилл выбрали образы total black.

Неделю назад Ди Каприо и Гилл были замечены выходящими из отеля Martinez в Каннах вместе с несколькими другими девушками. Хотя подробности о статусе отношений между актером и моделью неизвестны, эта встреча состоялась почти через месяц после того, как он провел время с бывшей Джиджи Хадид.

Также Фокус писал, что Леонардо ди Каприо провел время на яхте с таинственной брюнеткой.