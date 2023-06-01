Илон Маск снова стал самым богатым человеком в мире: сколько денег у миллиардера

Американский бизнесмен сдвинул позиции владельца LVMH Бернара Арно.

51-летний американский предприниматель Илон Маск снова стал самым богатым человеком в мире. Об этом пишет CNN.

Согласно подсчету Bloomberg Billionaires, состояние генерального директора Tesla сейчас составляет около 192 миллиардов долларов, по сравнению со 187 миллиардами долларов генерального директора модной империи LVMH Бернара Арно.

Согласно подсчетам Bloomberg, на этой неделе состояние Арно упало после падения акций LVMH. Потери за сутки составили около 11 млрд долларов.

В декабре 2022 Бернар Арно сдвинул позиции Маска, поскольку его состояние выросло из-за бума продаж предметов роскоши, что помогло поднять курс акций LVMH. Это один из крупнейших в мире конгломератов, владеющий такими брендами как Louis Vuitton, Dior, Givenchy, Kenzo, Moet & Chandon, Celine и т.д.

В этом году акции LVMH выросли на 19,7%, в то время как акции Tesla с начала года выросли на 65,6%.

Бернар Арно Фото: Getty Images

Тем временем Маск стремительно поднялся в мировых списках богачей за последние годы, поскольку его состояние напрямую связано с делами в компании Tesla, производителя популярных электромобилей. Его самым большим активом являются акции компании, в которых он владеет примерно 13%.

Помимо Tesla, Маск также является генеральным директором SpaceX, компании по исследованию космоса, и владельцем социальной сети Twitter, однако последняя наоборот приносит ущерб миллиардеру.

Илон Маск Фото: скриншот

Напомним, Илон Маск высказался о ИИ в 2023 году.

Также Фокус писал о проблемах компании Twitter.