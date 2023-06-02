38-летний Иракли Макацария впервые стал отцом (фото)
У грузинского продюсера и его возлюбленной родился сын.
38-летний грузинский бизнесмен Иракли Макацария впервые стал отцом. Об этом он сообщил в своем Instagram.
2 июня 2023 года жена Макацарии Лиза Чичуа, которая младше продюсера на 17 лет, родила ему первенца. Как известно, это мальчик и его назвали Георгий.
В частности, Макацария, участник шестого сезона шоу "Холостяк", показал, как его поздравляют родственники у роддома. Новоиспеченный отец не сдержал эмоций и разрыдался.
Судя по тому, что грузинский бизнесмен был в медицинском халате, можно предположить, что он присутствовал на родах.
"Поздравляем в мире, мистер Георгий Макацария", — подписал одну из сторис близкий друг Иракли.
Об отношениях Иракли Макацарии и 21-летней Лизы Чичуа стало известно весной 2021, через год она сказала продюсеру "да" во время романтического предложения в грузинских горах. А свадьбу они сыграли летом того же года.
О первой беременности жены участник "Холостяка-6" рассказал только в мае 2023 года.
Напомним, в апреле 2022 Иракли Макацария сделал предложение своей возлюбленной Лизе Чичуа.
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