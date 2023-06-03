Кейт Миддлтон надела любимые серьги королевы Елизаветы II на свадьбу иорданского принца (фото)
Особый аксессуар покойной королеве подарили ее родители на свадьбу с принцем Филиппом.
Кейт Миддлтон посетила свадьбу иорданского кронпринца Хусейна в серьгах покойной королевы Елизаветы II. Об этом пишет Vogue.
Жена принца Уильяма носила два особых украшения из королевского наследия на пиру иорданских монархов — тиару принцессы Дианы Queen Mary's Lover's Knot и серьги королевы Елизаветы II Greville Chandelier.
Тиара Queen Mary's Lover's Knot с бриллиантами и жемчугом была среди любимых покойной матери принца Уильяма. Момент с королевским аксессуаром также стал первым случаем, когда Кейт надела тиару за границей, поскольку раньше она демонстрировала головной убор только на мероприятиях в Великобритании.
Тем временем бриллиантовые и платиновые серьги Greville Chandelier дополняли блестящий головной убор и стали данью памяти покойной королеве Елизавете II, ушедшей из жизни в сентябре 2022 года.
Бабушка принца Уильяма получила серьги-люстры в качестве свадебного подарка от своих родителей, короля Георга VI и королевы-матери, когда она вышла замуж за принца Филиппа в 1947 году.
"Почти сразу серьги стали любимыми драгоценностями принцессы, особенно после того, как она сошла на трон в 1952 году", — отмечает The Court Jeweler.
Когда принцесса Уэльская надела серьги Greville на свадебный пир в Иордании, это была своего рода "премьера", поскольку раньше она не носила их на публике.
Напомним, кто из представителей современных монархий посетил свадьбу кронпринца Хусейна.
Также Фокус подробнее писал об образе Кейт Миддлтон на свадебном банкете в Иордании.