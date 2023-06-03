Принц Гарри был жесток к королеве Елизавете II в ее последние дни, — источник

Сейчас герцоги Сассекские решили замолчать, однако "уже поздно".

Принц Гарри был жесток к королеве Елизавете II в ее последние дни. Об этом пишет Daily Beast.

Друг покойного монарха недавно заявил, что в конце жизни королева страдала от "болезненного" рака костей, а заявление внука о том, что он напишет свои мемуары "Запасной", добавило ей боли.

"В последние годы своей жизни, особенно после смерти ее мужа (в апреле 2021), королева испытывала сильную боль. В последние месяцы, конечно, стало гораздо хуже", – рассказал источник.

Инсайдеры добавили, что к тому времени, когда ее Платиновый юбилей наступил в июне 2022, Елизавета II уже боролась с проблемами мобильности.

"Это было время для Гарри и Меган Маркл прикусить язык. Вместо этого они создали этот бесконечный поток невероятно оскорбительных фильмов и интервью, критикующих работу ее жизни", – возмущались источники.

Королева Елизавета II Фото: Getty Images

"Гарри объявил, что он писал мемуары, когда его бабушка не только недавно овдовела, но фактически сама умирала", — добавил инсайдер.

Друг покойной королевы считает, что нынешнее решение герцогов Сассекских уйти с медийного поля не поможет унять гнев и отвращение, которое некоторые ее друзья испытывают относительно того, что они делали с королевой в последние годы ее жизни.

Королева Елизавета II Фото: The Royal Family

Напомним, Меган Маркл ходит на вечеринки без принца Гарри.

Также Фокус писал о планах Сассекских "замолчать" на определенный срок.