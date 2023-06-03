Принцу Уильяму надо многое наверстать в его новой должности, — источник

Специалист считает, что Чарльз ІІІ был самым внимательным принцем Уэльским в истории.

40-летнему принцу Уильяму "нужно многое наверстать" как принцу Уэльскому. Об этом пишет GB News.

По словам королевского эксперта Хью Томаса, старший сын короля Чарльза III отстает от своего отца, когда речь идет о должности принца Уэльского.

Томас, личный врач усопшей королевы Елизаветы II, считает, что 74-летний Чарльз III был "самым внимательным" принцем Уэльским в истории.

"[Уильяму] нужно многое догнать с точки зрения общественного восприятия его как принца Уэльского", — отметил специалист.

Он продолжил: "У меня также создалось впечатление, что после коронации отношения Уильяма с Уэльсом несколько усилятся. Посмотрим, что будет".

Принц Уильям в детстве Фото: Getty Images

После смерти королевы Елизаветы II в сентябре 2022 ее внук Уильям стал принцем Уэльским, а сын Чарльз – королем Великобритании. Впрочем, официальная церемония коронации прошла 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве. Старший сын усопшей королевы и его супруга Камилла Паркер-Боулз стали новыми монархами Великобритании.

Король Чарльз ІІІ и королева Камилла на балконе Букингемского дворца Фото: Getty

Это ознаменовало официальную передачу власти королю Чарльзу ІІІ после 70-летнего правления его матери.

Тем временем жена 40-летнего Уильяма Кейт Миддлтон стала принцессой Уэльской. Однако Камилла в свое время отказалась от этого титула в знак уважения к покойной принцессе Диане, ранее носившей его.

Напомним, принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили свадьбу наследного принца Иордании Хусейна.

Также Фокус писал о домашних обязанностях старшего сына принца и принцессы Уэльских, 9-летнего Джорджа.