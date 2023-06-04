Шакира внезапно решила вернуться в Барселону через два месяца после отъезда в Майами

Певица решила прилететь обратно в тот момент, когда Жерар Пике собирался навестить детей в США.

46-летняя колумбийская певица Шакира, которая два месяца назад улетела с сыновьями Сашей и Миланом в Майами, приняла решение вернуться в Барселону, пишет La Vangardia.

По информации издания, надолго задерживаться в Испании артистка не собирается. Она проведет несколько дней со своей семьей, после чего поедет навестить пожилого отца Уильяма Мебарака в Колумбию, которому, как сообщается, предстоит операция в их родном городе Барранкилья.

Шакира возвращается в тот момент, когда Жерар Пике, отец ее детей, планировал лететь во Флориду, чтобы проведать сыновей в соответствии с их соглашением об опеке. Журналисты не исключают, что певица опасалась, что бывший возлюбленный прилетит не один, а со своей девушкой, 24-летней Кларой Чиа Марти, ради которой и бросил знаменитость.

Соглашение об опеке, которое было заключено в ноябре прошлого года, дает Пике возможность проводить с ними время во время школьных каникул своих детей.

После окончания летних каникул Шакира с детьми вернется в США.

Шакира и Жерар Пике были вместе более 11 лет Фото: Instagram

Шакира и Пике были вместе с 2011 года. Они познакомились во время съемок музыкального клипа на ее песню чемпионата мира по футболу Waka Waka годом ранее. В том же году команда Пике выиграла чемпионат мира, где во время финальной игры выступила его будущая девушка.

Хотя они переписывались в 2010 году, отношения между двумя мегазвездами официально не развивались до начала 2011 года.

Осенью 2012 года Шакира в Instagram сообщила фанатам, что беременна сыном звезды футбола.

Всего через два года после рождения Милана артистка рассказала о новой беременности. Саша родился в 2015-м году.

Пара публично признавалась, что не планирует связывать себя узами брака, что никак не сказывалось на их отношениях. В лучшие времена Шакира хвалила Жерара, говоря, что он является ее "самой большой поддержкой", когда дело доходит до воспитания их детей.

"Он твердо стоит на ногах и очень практичен в решении проблем. Когда я нервничаю из-за того, как организовать вещи или совместить все это, он помогает увидеть все в перспективе. И он моя самая большая поддержка. Мы оба очень практичные родители, поэтому никогда не возникает ощущения, что кто-то несет всю нагрузку на себя. Хотя, вероятно, он позволяет им есть немного больше шоколада, чем мне хотелось бы", – признавалась она.

Идиллия закончилась, когда Жерар закрутил роман с молоденькой студенткой. Как писал Фокус, первым сигналом об измене стала банка с вареньем.

Напомним, Жерар Пике публично "потролил" Шакиру в ответ на ее песню-насмешку о его новой девушке.

Также Фокус писал об особой мести от Шакиры бывшей свекрови, матери Жерара Пике.