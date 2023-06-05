Король Чарльз ІІІ прибыл в Румынию без королевы Камиллы (фото, видео)

Это первая заграничная поездка монарха после коронации.

Король Чарльз III посетил Румынию без королевы Камиллы. Об этом сообщают румынские СМИ.

Британский монарх прибыл в Бухарест, где его встретил президент Клаус Иоганнис в президентском дворце Котрочени. Он останется в Румынии до 6 июня, а также посетит трансильванскую сельскую местность, включая одну из своих любимых местных деревень Вискри.

Это первая заграничная поездка старшего сына покойной королевы Елизаветы II после его исторической коронации 6 мая 2023 года.

Король Чарльз ІІІ в Румынии Фото: Getty Images

По информации BoardingPass, британский монарх прибыл в Румынию на частном самолете.

Во время официальной церемонии встречи в Бухаресте Чарльз ІІІ поприветствовал подразделения Почетного караула на румынском языке.

"Ваше Величество, добро пожаловать снова в Румынию, страну, к которой со временем Ваше Величество развило особое расположение. Для нас большая честь, что первый зарубежный визит после коронации Вашего Величества состоялся в Румынию", — сказал президент Клаус Иоганнис.

Король Чарльз ІІІ в Румынии

Глава государства также поблагодарил короля за популяризацию Румынии во всем мире и за поддержку культурных и экологических мероприятий в стране и за ее пределами.

"Мы хотим поблагодарить Ваше Величество за то, что Вы были и остаетесь великим другом Румынии", – сказал Иоганнис.

В свою очередь, Чарльз ІІІ начал свое заявление на румынском языке, а затем продолжил на английском:

"Domnule presedinte, doamnelor si domnilor (господин президент, дамы и господа). Я не могу описать, какое большое удовольствие доставляет мне снова посетить Румынию. […] В Румынии я всегда чувствовал себя как дома".

Король Чарльз ІІІ в Румынии Фото: Getty Images

Впоследствии 74-летний монарх отправился на пешую прогулку.

Отметим, что Чарльз ІІІ имеет семейные связи с Трансильванией, и считается потомком Влада Цепеша, более известного как Дракула, утверждавшего, что он убил 23 000 человек во время боев против Османской империи.

Напомним, что будет с королевой Камиллой после смерти Чарльза ІІІ.

Также Фокус писал о краже трех ягнят из имения британского монарха.