Дженнифер Лоуренс прогулялась по Манхэттену с мужем и сыном (фото)

В феврале 2022 года звезда экрана впервые стала мамой.

32-летняя американская актриса Дженнифер Лоуренс отправилась на прогулку со своим мужем и годовалым сыном Саем. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда фильма "Мама!" и художник-галерист Кук Марони взяли своего первенца на прогулку по Манхэттену.

Молодая мама была в приталенной черной майке, сочетавшейся с парой оливково-зеленых шорт. Защищаясь от лучей солнца с помощью темных очков и соответствующей бейсболки, она заплела свои волосы в косички.

Годовалый Сай держался за руки со своим отцом, бегая по тротуару, а Дженнифер держала коляску наготове, если ее сын устанет.

Дженнифер Лоуренс на прогулке с сыном и мужем

Звездная пара назвала своего наследника в честь Сая Твомбли, американского художника-абстракциониста 20 века. Мальчик родился в феврале 2022 года, а после этого молодые родители стали больше времени уделять семье и ребенку, меньше появляясь на публике.

Кук Марони и американская актриса поженились в 2019 году на секретной церемонии. Брак стал первым для обоих знаменитостей.

Дженнифер Лоуренс Фото: Getty Images

Напомним, Дженнифер Лоуренс сходила на свидание с мужем Куком Марони.

Также Фокус писал о довольно интересном образе Дженнифер Лоуренс на Каннском кинофестивале-2023.