Королевская семья не поздравила дочь принца Гарри и Меган Маркл с днем рождения: в чем причина

Королевский журналист Даниэль Стейси указал на одну важную детаталь.

4 июня младшая дочь принца Гарри и Меган Маркл, принцесса Лилибет, отпраздновала свой второй день рождения. Однако ни в єтот день, ни позже в аккаунтах старших членов британской королевской семьи не появилось ни одного поздравления для девочки и даже упоминания ее имени, сообщает Hello.

По словам королевского обозревателя Даниэля Стейси, этому есть вполне логичное объяснение.

"В последние годы и, конечно же, с тех пор, как в сентябре 2022 года началось правление короля Чарльза III, мы видели только публичные сообщения из учетных записей королевской семьи в социальных сетях о работе членов королевской семьи, такие как принц и принцесса Уэльские и их дети, герцог и герцогиня Эдинбургские и королевская принцесса. Герцог и герцогиня Сассекские отказались от должности старших членов королевской семьи в 2020 году и больше не выполняют королевские обязанности. Точно так же дворец обычно не делится сообщениями, такими как дни рождения принцессы Беатрис, принцессы Евгении и Зары Тиндалл, а также поздравлениями для их детей", – отметил он.

Лилибет Диана отметила свой день рождения в Монтесито с родителями и четырехлетним старшим братом, принцем Арчи. Семья переехала в Калифорнию в марте 2020 года, всего через несколько месяцев после ухода с поста старших членов королевской семьи.

Принц Гарри и Меган Маркл со своими детьми Арчи и Лилибет Фото: Archewell Foundation

Празднование дня рождения принцессы Лилибет совпало с возвращением принца Гарри в Великобританию. Член королевской семьи должен предстать перед судом 6 мая, поскольку его дело против Mirror Group Newspapers продолжается.

Дело было возбуждено против Mirror Group Newspapers (MGN) принцем и другими высокопоставленными фигурами в связи с предполагаемым незаконным сбором информации, включая прослушивание телефонов. Гарри является одним из четырех истцов, дела которых были отобраны для судебного разбирательства.

Это не первый случай, когда герцог Сассекский вынужден прерывать важные семейные торжества за последние месяцы. 6 мая он вылетел коммерческим рейсом из Калифорнии в Лондон на коронацию отца, однако вскоре после церемонии отправился обратно, поскольку в этот же день его сыну Арчи исполнилось четыре года.

Ранее Фокус писал о том, что Гарри и Меган решили больше не упоминать все, что связано с британской королевской семьей. Если одни источники говорят, что им просто больше нечего достать на поверхность, другие скептически относятся к подобным заявлениям и уверены: Сассексы постараются найти, как нажиться на своих родственниках.

Тем временем король Чарльз III отправил своей внучке памятный подарок.