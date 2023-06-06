Ева Лонгория показала подросшего сына (фото)
Сейчас знаменитость активно продвигает свой новый фильм.
48-летняя американская актриса Ева Лонгория показала своего подросшего сына. Снимками звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" делится в Instagram с более чем 9 млн подписчиков.
Лонгория показала ряд кадров с мероприятий продвижения своего нового фильма "Flamin' Hot".
"Эта неделя была невероятной! Даже не могу передать словами ту благодарность, которую я чувствую. Меньше недели осталось до релиза @flaminhotmovie. Поехали🔥❤️ 🔥", — подписала американская знаменитость карусель фото.
На одном из снимков актрису красят и укладывают волосы, а ее четырехлетний сын Сантьяго Энрике сидит у звездной матери на руках и пьет что-то из своей бутылочки.
Отметим, что первенец 48-летней актрисы родился в 2018 году в браке Лонгории с мексиканским бизнесменом Хосе Антонио Бастоном, являющимся владельцем крупнейшей в стране медиакомпании.
"Ева, ты заслуживаешь этого успеха, ты сделала это!!! Я такая рада за тебя! Не могу дождаться, чтобы увидеть #flaminhot ❤️ 🔥 он выйдет за день до моего дня рождения, с днем рождения меня!!!", " Самая красивая женщина в мире 🌎", — пишут в комментариях подписчики актрисы.
Напомним, Ева Лонгория появилась на публике в роскошном мини-платье со шлейфом.
Также Фокус писал о рождественских фото Евы Лонгории и ее четырехлетнего наследника.