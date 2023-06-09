Ким Кардашьян рассказала о свиданиях после расставания с Питом Дэвидсоном

Звезда призналась, кто ее познакомил с загадочным "Фредом".

42-американская теледива и бизнес-вумен Ким Кардашьян рассказала о своем новом избраннике. Об этом пишет Page Six.

Во время свежего эпизода реалити "Кардашьяны" бывшая жена Канье Уэста откровенно рассказала о том, как тяжело ходить на свидания, во время обеда со Скоттом Дисиком.

"Итак, я на самом деле не видел тебя на свиданиях или что-то типа того", — сказал Дисик.

"Ну, это просто тяжело, потому как выглядят эти первые свидания?" – ответила она. "За двери нельзя выйти. Это как-то неудобно".

"Вот в чем дело: если вас видят с кем-то, тогда, если это начинает не выходить, вам почти придется пытаться продолжать это немного дольше, потому что вам так стыдно, что это было так быстро", — продолжила она.

В частности, многодетная мама объяснила, что во время ее романа с Питом Дэвидсоном это казалось "очень серьезными отношениями", хотя на самом деле она просто пыталась хорошо провести время.

Ким Кардашьян Фото: Instagram/Kim Kardashian West

После этого знаменитость объяснила, что друзья познакомили ее с "Фредом", и они пошли на свидание в неназванный клуб в Нью-Йорке, где она и 29-летний Дэвидсон устраивали "тайные ужины" раньше.

"Я не хочу встречаться с одним человеком, но я никогда не встречалась… что так смешно, что мои друзья хотели, чтобы я с кем-то познакомилась, поэтому мы уехали в Нью-Йорк", — сказала она.

Ким Кардашьян Фото: Getty Images

Напомним, Ким Кардашьян со слезами на глазах рассказала об отношениях с Канье Уэстом.

Также Фокус писал о новом вероятном бойфренде Ким Кардашьян.