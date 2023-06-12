Стало известно, кто сыграет королеву Елизавету II в новом сезоне "Короны"

Роль покойного монарха досталась сразу четырем актрисам.

Стало известно, кто сыграет королеву Елизавету ІІ в новом сезоне сериала "Корона". Об этом пишет The Sun.

Оказалось, что на экран вернутся 39-летняя Клэр Фой и 49-летняя Оливия Колман. Они снова примеряют роль королевы Елизаветы II при показе сцен из прошлого.

Две бывшие звезды сериала "Корона" от Netflix собираются вернуться, чтобы почтить память усопшего монарха рядом с нынешней ролью Имельды Стонтон.

Согласно информации издания, Клэр, Имельда и Оливия объединятся в новом сезоне популярного сериала. Кроме того, в картине появится новое лицо — Виола Преттеджон. Она также примет участие в проекте и изобразит Елизавету II в образе принцессы Йоркской во время Второй мировой войны до ее коронации в 1953 году.

Кадр из сериала "Корона" Фото: Скриншот

В отчете добавляется, что дань памяти покойной королеве будет показана в предстоящем 6 сезоне сериала как монтаж в честь Елизаветы II, умершей в сентябре 2022 года.

Предстоящий шестой сезон также станет последним в популярной драме, и в основном он будет сосредоточен на романе между молодым принцем Уильямом (Эд Макуэй) и Кейт Миддлтон (Мэг Беллами).

Кадр со съемок шестого сезона "Короны" Фото: Getty Images

Напомним, какой титул получит принцесса Шарлотта после коронации отца.

Также Фокус писал об альтернативном продолжении сериала "Корона".