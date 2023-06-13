Более 80% людей делают это неправильно: стилист объяснила, как правильно подбирать бюстгальтер

По мнению стилиста, работавшей ранее в компании по производству женского белья, правильно подобранный элемент белья поможет женщине чувствовать поддержку и комфорт.

Большинство женщин даже не осознает, что неправильно носит бюстгальтеры или не умеет подбирать нижнее белье, чтобы не испытывать чувство дискомфорта. Об этом в своем личном блоге рассказала подписчикам стилист Кензи, сообщает Mirror.

По словам Кензи, у нее просто "отвисла челюсть", после того, как она узнала, что более "80%" людей всю жизнь носят бюстгальтеры совершенно неправильно, даже не осознавая этого.

Девушка рассказала, что если вы испытываете дискомфорт из-за косточек бюстгальтера или заметили, что ваша грудь неправильно помещается в чашечку, возможно, вы носите неправильное нижнее белье.

Поскольку ее первая работа была в компании по производству женского нижнего белья, где ее обучили, как правильно подбирать и носить бюстгальтеры. Используя сервис TikTok, она выложила ролик с советами по правильному подбору этой необходимой части женского гардероба.

Как подобрать бюстгальтер

Посадка бюстгальтера является очень важным элементом. Поясная часть белья должна располагаться параллельно полу, не задираться наверх и не должна вытягиваться более, чем на два дюйма.

Многие женщины, по словам Кензи беспокоятся, чтобы посадка была очень плотной, однако забывают о том, что бюстгальтер имеет свойство растягиваться. Поэтому при выборе стоит отдать предпочтение модели, которая позволит равномерно застегнуться на самый слабый крючок, а не самый утягивающий.

Очень важно подобрать корректный размер чашки бюстгальтера, поскольку выпячивание груди из верхней части или выступание ее по бокам говорит о том, что вы выбрали слишком маленький размер. Если же белье провисает, сморщивается и имеет щели, значит, размер вашей чашки слишком велик.

Кензи отметила, что выбор формы чашки также имеет большое значение. По ее словам, существует 25 различных стилей бюстгальтеров, из которых в большинстве магазинов продается около 5-ти самых популярных видов. Женщина может носить бюстгалтер с Т-образным вырезом, в то время как под ее размер и форму груди может больше подходить балконет, или бюстгальтер с глубоким вырезом.

"Если вы будете носить бюстгальтер правильной формы, грудь будет выглядеть более приподнятой, более гладкой, но самое главное, вы будете чувствовать себя более комфортно и с большей поддержкой", — отметила она.

Напомним, археологи обнаружили в Тирольском замке Ленгберг бюстгальтеры, относящиеся к XV веку, хотя ранее считалось, что этому виду белья не более 100 лет.

Также напомним, 29-летняя бывшая модель бренда нижнего белья Victoria"s Secret, австралийка Бриджит Малкольм в видео продемонстрировала, насколько мал стал ей бюстгальтер упомянутой марки после того, как ее тело приобрело нормальные здоровые параметры.