Лили-Роуз Депп заметили за страстными поцелуями с девушкой (фото)

Дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради официально объявила о свои отношениях месяц назад.

24-летняя американскую актрису и модель Лили-Роуз Депп заметили на прогулке в Нью-Йорке с девушкой, 25-летней американской певицей Даниэль Бальбуэн, которая выступает под псевдонимом 070 Shake. Пару засняли папарацци в объятиях. Об этом пишет Daily Mail.

Когда влюбленные страстно целовались у телефонного столба, актриса обнимала свою партнершу, а рэперша скользила рукой по мини-юбке Депп. Перед этим они вместе пообедали в Lure Fishbar. Звездная пара, обнародовавшая свой роман в прошлом месяце, далее отправилась за покупками в Balenciaga и The Vintage Twin.

По этому случаю Лили-Роуз, чей скандальный новый сериал "Идол" подвергся резкой критике за откровенно сексуальное содержание, надела черную укороченную куртку на молнии от Danielle Guizio и серебряные сандалии. Ее светлые волосы были зачесаны назад в гладкий пучок, а солнцезащитные очки Chanel и бордовая сумочка завершили ансамбль дочери Джони Деппа.

Ее спутница выглядела стильно в черной кофте с длинным рукавом, паре причудливых брюк и массивных сапогах на платформе.

Напомним, в начале мая Лили-Роуз Депп подтвердила свои отношения с 070 Shake. Пара, которая встречается с середины января, впервые вызвала слухи о романе во время Парижской недели моды в этом году. Хотя в прошлом Лили-Роуз встречалась с известными людьми, она всегда старалась держать свою личную жизнь в тайне.

Ранее Фокус писал, что Лили-Роуз Депп высказалась об игре The Weeknd в скандальном сериале "Идол".