Зендаю не пустили в ресторан из-за ее внешнего вида (фото)
Звезда экрана хотела пообедать в ресторане в итальянской столице.
26-летнюю американскую актрису Зендаю не пустили в ресторан в Риме из-за ее внешнего вида. Об этом пишет Daily Mail.
Звезде сериала "Эйфория" отказали в доступе к известному заведению из-за строгого дресс-кода.
Девушка Тома Холланда была в черном топе и брюках карго, когда прибыла поужинать в ресторане Terrazza Borromini в итальянской столице, требующем от гостей стиля "smart casual".
Однако актрису, забронировавшую столик, не пустили в ресторан из-за ее стиля одежды. Впрочем, Зендая не выглядела разъяренной во время общения с персоналом заведения.
После инцидента группа пообедала в пиццерии неподалеку. Повседневный образ американская актриса соединила с кожаной обувью и дизайнерской сумочкой.
Она уложила волосы "мокрым способом". Тем временем возлюбленного Зендаи, 27-летнего актера Тома Холланда, во время "римских каникул" с ней не было. Актерская пара официально подтвердила свой роман осенью 2021 года, хотя задолго до того момента их уже замечали на свиданиях.
Напомним, Зендая трогательно поздравила Тома Холланда с днем рождения редкими фото.
Также Фокус писал о танцах Зендаи и Тимоти Шаламе на вечеринке.