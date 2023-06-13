Кейт Миддлтон позволила собаке выбрать имя для принца Джорджа
Кокер-спаниель Лупо уже умер, однако оставил значительное воспоминание о себе.
Кейт Миддлтон придумала "необычный способ" выбора имени для принца Джорджа. Об этом пишет Mirror.
Королевские супруги в 2013 году использовали нетрадиционный метод, чтобы сделать важный выбор имени для вероятного будущего короля Великобритании.
Принцесса Кейт и принц Уильям заручились помощью своего пса Лупо. Они написали все возможные имена на клочках бумаги и положили их на пол своего дома. После этого сын Чарльза III и его возлюбленная дали английскому кокер-спаниелю выбор, к какой бумажке он подойдет после обнюхивания – и Джордж оказался победителем.
Впрочем, нет информации о том, применялась ли эта необычная техника для имен принцессы Шарлотты и принца Луи.
Лупо спустя некоторое время умер, но теперь у семьи есть еще один кокер-спаниэль, Орла, которая был подарком от брата Кейт Миддлтон.
9-летний Джордж сейчас второй в очереди на британский престол после отца принца Уильяма. Его дедушка Чарльз ІІІ 6 мая 2023 официально стал королем Великобритании.
Напомним, принц Джордж вынужден выполнять домашнюю работу своих родителей.
Также Фокус писал об особом подарке принцу Джорджу на крестины, который он до сих пор не видел.