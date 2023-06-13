Кейт Миддлтон позволила собаке выбрать имя для принца Джорджа

Кокер-спаниель Лупо уже умер, однако оставил значительное воспоминание о себе.

Кейт Миддлтон придумала "необычный способ" выбора имени для принца Джорджа. Об этом пишет Mirror.

Королевские супруги в 2013 году использовали нетрадиционный метод, чтобы сделать важный выбор имени для вероятного будущего короля Великобритании.

Принцесса Кейт и принц Уильям заручились помощью своего пса Лупо. Они написали все возможные имена на клочках бумаги и положили их на пол своего дома. После этого сын Чарльза III и его возлюбленная дали английскому кокер-спаниелю выбор, к какой бумажке он подойдет после обнюхивания – и Джордж оказался победителем.

Принц Джордж Фото: Facebook/George, Prince of Cambridge

Впрочем, нет информации о том, применялась ли эта необычная техника для имен принцессы Шарлотты и принца Луи.

Лупо спустя некоторое время умер, но теперь у семьи есть еще один кокер-спаниэль, Орла, которая был подарком от брата Кейт Миддлтон.

9-летний Джордж сейчас второй в очереди на британский престол после отца принца Уильяма. Его дедушка Чарльз ІІІ 6 мая 2023 официально стал королем Великобритании.

Принц Джордж Фото: Instagram/kensingtonroyal

Напомним, принц Джордж вынужден выполнять домашнюю работу своих родителей.

Также Фокус писал об особом подарке принцу Джорджу на крестины, который он до сих пор не видел.