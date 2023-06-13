Папарации засняли, как Джефф Безос фотографировал невесту на яхте за $500 миллионов (фото)

Будущие супруги проводят время на роскошной яхте у берегов Италии.

59-летний американский предприниматель и миллиардер Джефф Безос и его невеста, 53-летняя журналистка Лорен Санчес отдыхают на мега-яхте Koru стоимостью 500 миллионов долларов в Портофино, Италия. Папарацци засняли пару в том время, когда Безос фотографировал свою возлюбленную на борту. Об этом пишет PageSix.

Бывшая ведущая новостей продемонстрировала свое подтянутое телосложение в черном купальнике, в то время как основатель Amazon был в простой черной футболке и ярких плавках.

Вместе с парой на борту отдыхали дети Санчес. У нее есть 19-летний сын Эван и 15-летняя дочь Элла от бывшего мужа Патрика Уайтселла, а так же 22-летний сын Никко от бывшего Тони Гонсалеса.

Недавно стало известно, что банковский счет 53-летней Лорен Санчес значительно увеличится с того момента, как она официально станет женой мультимиллиардера. Она могла бы зарабатывать минимум миллион долларов за "каждый год женитьбы", рассказывает адвокат Бретт Уорд.

Напомним, Джефф Безос сделал предложение своей возлюбленной.

Также Фокус писал об откровенном интервью Джеффа Безоса и Лорен Санчес по поводу их отношений.