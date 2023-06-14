8 способов ускорить метаболизм и худеть быстрее

Есть все, что душе угодно и оставаться стройной — мечта, не иначе. Но это возможно, если ускорить свой метаболизм.

Поднимите руку, если у вас нет подруги с потрясающей фигурой, которая ест все и даже больше, а на вопрос в чем ее секрет, отвечает: "У меня быстрый метаболизм!" Все мы знаем, что обмен веществ играет фундаментальную роль в отношениях между пищей, которую мы едим, нашей энергией и массой тела. Об этом пишет Vogue Italy

"Метаболизм — это просто процесс, во время которого наш организм превращает калории из пищи в энергию", — объясняет Карен Каммингс-Палмер, диетолог и тренер по комплексному здоровью. "Метаболизм определяется и зависит от пола, возраста, гормонального баланса, мышечной массы и особенно от физической активности. Температура окружающей среды также влияет на скорость обмена веществ: например, сильная жара или холод".

Быстрый или медленный метаболизм? В чем разница?

"Быстрый метаболизм позволяет быстро сжигать калории даже в состоянии покоя. Более медленный метаболизм означает, что требуется меньше калорий, и, следовательно, меньше калорий потребляется, чтобы поддерживать работу тела".

Как разбудить вялый метаболизм?

"Как и когда мы едим, имеет значение: слишком много еды, очевидно, приводит к увеличению веса, слишком мало — к замедлению обмена веществ. Баланс является ключевым: я рекомендую трехразовое питание. Один или два белковых, или фруктовых перекуса с низким содержанием сахара могут быть полезны, но перекусывать весь день — нет", — говорит диетолог. Таким образом, резкое сокращение калорий в нашем рационе может иметь эффект бумеранга на обмен веществ. Перед вами 8 естественных способов "разбудить" свой метаболизм и быть в отличной форме, не голодая.

Пейте больше воды

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Необходимо пить много воды (не менее 2 литров в день), особенно утром натощак и между приемами пищи. "Ключевым является поддержание достаточного количества жидкости в организме. Это не только поможет вам чувствовать себя более сытым (мы часто путаем голод с обезвоживанием), но и нехватка воды может привести к снижению метаболизма, поскольку телу нужна вода для переработки калорий", — говорит Каммингс-Палмер.

Тренируйтесь

"Физическая активность необходима для ускорения вашего метаболизма: всего десять минут умеренно напряженной тренировки (достаточно, чтобы увеличить частоту сердечных сокращений) три раза в день изменят ваше здоровье. Также включите силовые тренировки в свой распорядок дня, чтобы нарастить мышечную массу, что также поможет вам сжигать больше калорий, даже когда вы отдыхаете", — говорит тренер. Сочетайте кардио с силовыми тренировками, а также с пилатесом, где сопротивление обеспечивается весом тела.

Ешьте белок

"Употребление белка помогает увеличить метаболизм не только потому, что он поддерживает мышцы, но и сам процесс его употребления требует от вашего тела усердной работы (и, следовательно, использования большего количества калорий), чтобы переваривать и усвоить его", — объясняет Каммингс-Палмер.

Зеленый чай вместо кофе

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Не можете обойтись без утренней порции кофеина? Зеленый чай содержит меньше кофеина, чем кофе (поэтому, возможно, нам нужно пить больше), но приносит нашему организму множество преимуществ: он богат противовоспалительными и антиоксидантными веществами, включая галлат эпигаллокатехина, полифенол, которые помогает ускорить метаболизм.

Выбирайте необработанные продукты

Максимальное исключение из нашего рациона обработанных, рафинированных, консервированных и предварительно приготовленных продуктов и добавление свежих и "живых" продуктов, таких как сезонные фрукты и овощи, а также цельнозерновые продукты, бобовые, орехи и семена, приносит пользу не только наше здоровье с точки зрения питательных микроэлементов, но это поможет нам сжигать больше калорий. На самом деле, рафинированные продукты быстро перевариваются и требуют мало калорий для переваривания, в то время как продукты, богатые клетчаткой, требуют большего расхода калорий.

Работайте стоя

Вы когда-нибудь слышали о столах для работы стоя? Работать стоя модно, и не только из соображений общего состояния здоровья: длительное сидение сжигает минимальное количество калорий, при этом разбивая рабочие сессии прогулкой по офису и небольшой растяжкой, мы встряхиваем метаболизм.

Добавьте остроты

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Потребление большего количества острой пищи может оказать положительное влияние на наш метаболизм, хотя и умеренное. На самом деле перец чили содержит капсаицин, вещество, ответственное за ощущение жжения, которое мы чувствуем во рту, когда пробуем его: оно, помимо противовоспалительных и обезболивающих свойств, выполняет термогенную функцию, стимулирующую обмен веществ.

Берегите свой сон

Даже если сон не влияет напрямую на обмен веществ, бессонная или беспокойная ночь создает гормональный дисбаланс, который усиливает аппетит в течение дня, делая нас постоянно голодными. Чтобы компенсировать это, мы балуемся "энергетическими" закусками, которые влияют на баланс калорий.

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