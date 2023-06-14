Эшли Грэм показала фигуру в леопардовом бикини

Модель plus-size поделилась фотографиями с отдыха на Лазурном берегу.

35-летняя американская супермодель Эшли Грэм продемонстрировала свою фигуру в купальнике. Знаменитость опубликовала в своем Instagram-аккаунте серию фотографий, сделанных на яхте. Сейчас Эшли отдыхает в Сен-Тропе вместе с друзьями и мужем, 32-летним продюсером Джастином Эрвином.

Модель plus-size показала свои изгибы в бикини из двух частей, состоящем из треугольного верха в леопардовый принт и черных плавок с высокой талией. Она надела несколько золотых браслетов, а темно-синяя кепка и огромные черные солнцезащитные очки прикрывали ее лицо от солнца.

Эшли Грэм Фото: Instagram @ashleygraham

На одном снимке она продемонстрировала свой безупречный цвет лица без макияжа, а на другом позировала вместе с супругом.

Эшли Грэм и Джастин Эрвин Фото: Instagram @ashleygraham

"Отправлено с моего iPhone", — подписала публикацию знаменитая модель.

Напомним, Эшли Грэм утверждает, что традиционная китайская медицина дает лучшие результаты, чем ботокс. Она поделилась, что ей нравится полагаться на более естественные процедуры, такие как иглоукалывание и массаж гуаша.

Ранее Фокус писал, что поклонники похвалили модель Эшли Грэм за "вдохновляющие" фото в бикини.