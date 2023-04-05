Поклонники похвалили Эшли Грэм за "вдохновляющие" фото в бикини

Чтобы прорекламировать сыворотку, улучшающую выработку коллагена, Эшли Грэм устроила фотосессию в купальнике.

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35-летняя американская супермодель Эшли Грэм опубликовала серию фотографий в бикини в своем Instagram-аккаунте, чтобы прорекламировать сотрудничество с брендом для загара St.Tropez. Знаменитая модель не стесняется своих пышных форм и уже не в первый раз обнажается перед камерами. Фанатов порадовало, что Эшли не редактирует фото и открыто показывает изъяны своего тела.

"В этом мире, где все хотят иметь идеально стройное тело без растяжек, целлюлита и недостатков, она настолько реальна, что я всегда ценил ее", — прокомментировал один из поклонников "вдохновляющие" кадры.

"Спасибо, Эшли, за то, что показала, как выглядят настоящие женщины!", — написал другой.

Грэм продемонстрировала фигуру в лавандовом купальнике с высокой талией из своей коллекции.

"Некоторые люди говорят: найди свой пляж, я говорю: найди свой @sttropeztan ☀️ обожаю мою новую сыворотку для тела Luxe, улучшающую выработку коллагена ✨", — написала модель plus-size.

Напомним, Эшли Грэм в эпизоде "Milk Drunk: The Podcast" рассказала, что ее 32-летний супруг, продюсер Джастин Эрвин сделал вазэктомию. У супругов, которые в браке с 2010 года, уже есть трое детей — 3-летний Исаак, а также годовалые мальчики-двойняшки Малахи и Роман.

Ранее Фокус писал, что модель plus-size Эшли Грэм поделилась обнаженной фотографией.